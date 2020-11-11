В Москве случилось ДТП с участием автобуса и легковушки, погиб человек

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11 ноября 2020, 16:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

машина ДПС, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

На Большой Академической улице в Москве в среду, 11 ноября, случилось дорожно-транспортное происшествие. В пресс-службе столичного ГУМВД сообщили, что в результате случившегося погиб человек.

Установлено, что около 14.30 у дома номер 14 на улице Большая Академическая в столице произошло столкновение автобуса и легковой машины. Водитель второго транспортного средства погиб.

Согласно последней информации источника в экстренных службах Москвы, в ДТП попал рейсовый автобус маршрута №Т19. Есть данные о том, что в ходе аварии пострадал его водитель. Выясняются все обстоятельства и подробности случившегося.