В Ростове-на-Дону из горбольницы уволился врач, сообщивший о гибели пациентов с коронавирусом на ИВЛ

Аргументы Недели → Происшествия 13+

11 ноября 2020, 08:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

фото: pixabay.com

В Ростове-на-Дону из городской больницы № 20 уволился анестезиолог-реаниматолог Артур Топоров, сообщивший ранее о гибели 13 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 из-за нехватки кислорода.

Врач Артур Топоров рассказал, что написал заявление об увольнении по собственному желанию. По его признанию, сам бы он больных не бросил и обязательно продолжит работать по своей специальности, - передает РБК.

Инцидент в этой ростовской больнице получил общественный резонанс. 26 октября руководитель адвокатской фирмы Екатерина Гордон опубликовала в Facebook показания Топорова, в которых он сообщил о смерти пациентов из-за сбоев с кислородом. Последовали увольнения ростовских чиновников-медиков, уволились глава Минздрава региона Татьяна Быковская и начальник управления здравоохранения.

В пресс-службе администрации Ростова-на-Дону сообщили, что, по словам главного врача горбольницы № 20, Топоров действительно написал заявление об увольнении по собственному желанию, и в пятницу, 13 ноября, у него последний день работы.

Во вторник, 10 ноября, депутат гордумы Ростова-на-Дону Петр Пятибратов поделился в своем Instagram, что врач Артур Топоров уволился под давлением. "Вот так вот у нас обращаются с теми, кто на передовой борьбы с вирусом, борется за наши с вами жизни и за справедливость, ушел по собственному желанию — это только сухая выписка из заявления", — отметил депутат.