В центре Чебоксар нашли тело новорожденной девочки

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10 ноября 2020, 12:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СУСК РФ по Чувашской Республике

машина СК РФ, Zamir Usmanov/Global Look Press

В минувший понедельник, 9 ноября, в центре Чебоксар было найдено тело новорожденной девочки. Согласно последней информации, по факту случившегося в Чувашии было возбуждено уголовное дело.

Предварительно установлено, что неизвестная женщина родила жизнеспособную девочку, а затем решила избавиться от нее. Мать задушила младенца проводом от наушников, положила тело ребенка в полиэтиленовый пакет, который впоследствии отнесла в лесопосадку, расположенную недалеко от жилого дома на улице Ярославская.

Следствие просит местных жителей оказать содействие в установлении личности подозреваемой в совершении преступления.