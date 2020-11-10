В центре Чебоксар нашли тело новорожденной девочки

В минувший понедельник, 9 ноября, в центре Чебоксар было найдено тело новорожденной девочки. Согласно последней информации, по факту случившегося в Чувашии было возбуждено уголовное дело.
Предварительно установлено, что неизвестная женщина родила жизнеспособную девочку, а затем решила избавиться от нее. Мать задушила младенца проводом от наушников, положила тело ребенка в полиэтиленовый пакет, который впоследствии отнесла в лесопосадку, расположенную недалеко от жилого дома на улице Ярославская.
Следствие просит местных жителей оказать содействие в установлении личности подозреваемой в совершении преступления.
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