Помощник воспитателя заклеила рот скотчем ребенку в частном детском саду

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6 ноября 2020, 18:38 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Липецке оштрафовали директора частного детского сада «Маленькая страна», в котором помощница воспитателя заклеила рот ребенку скотчем. Инцидент в детсаду произошел в августе. Няня решила наказать ребенка, который плохо себя вел, кричал, мешал другим воспитанникам, не реагировал на замечания, оговаривался.

Сначала няня пригрозила заклеить ребенку рот, малыш не испугался, а стал подначивать женщину. Тогда няня заклеила воспитаннику рот скотчем и после сразу сняла его с лица малыша. Этот момент зафиксировала камера наблюдения, - сообщает "Коммерсантъ".

Родителям ребенка о происшествии рассказали родители другого воспитанника детсада. Мама ребенка обратилась в прокуратуру.

По результатам проверки в отношении директора детского сада прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч.2 ст.5.57 КоАП РФ (нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций).

На основании акта прокурорского реагирования руководитель образовательной организации привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 000 руб.

В адрес директора детского сада внесено представление, по результатам рассмотрения которого усилен контроль за деятельностью педагогического коллектива.

Кроме того, по данному факту территориальным отделом полиции возбуждено уголовное дело по ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Ход расследования взят прокуратурой на контроль.