Около 15 машин столкнулись на мосту в Тверской области

Во вторник, 10 ноября, на мосту в Ржеве Тверской области произошло массовое ДТП – столкнулись около 15 автомобилей. По словам очевидцев, в результате аварии есть пострадавшие.
«Предположительно, сначала на обледенелой дороге столкнулись "Нива" с "Ладой", из-за образовавшегося затора пострадали другие машины», - пишут местные СМИ.
фото: группа Вк: Биль нового Ржева
На месте происшествия работают сотрудники ДПС, присутствует глава Ржева, спецтехника посыпает дорогу. Возможной причиной аварии стала гололедица, поскольку температура минувшей ночью колебалась около нулевой отметки. Проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств случившегося.
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