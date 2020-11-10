Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

Около 15 машин столкнулись на мосту в Тверской области

, 09:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Быль нового Ржева

Около 15 машин столкнулись на мосту в Тверской области
фото: полицейская машина, Sergey Kovalev/Global Look Press

Во вторник, 10 ноября, на мосту в Ржеве Тверской области произошло массовое ДТП – столкнулись около 15 автомобилей. По словам очевидцев, в результате аварии есть пострадавшие.

«Предположительно, сначала на обледенелой дороге столкнулись "Нива" с "Ладой", из-за образовавшегося затора пострадали другие машины», - пишут местные СМИ.

Около 15 машин столкнулись на мосту в Тверской областифото: группа Вк: Биль нового Ржева 

На месте происшествия работают сотрудники ДПС, присутствует глава Ржева, спецтехника посыпает дорогу. Возможной причиной аварии стала гололедица, поскольку температура минувшей ночью колебалась около нулевой отметки. Проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств случившегося.

Около 15 машин столкнулись на мосту в Тверской областифото: группа Вк: Биль нового Ржева 

БА

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью