В Минске перевернулась машина скорой помощи

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8 ноября 2020, 20:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: БелТА

дорога, фото: pixabay.com

В воскресенье, 8 ноября, в Минске перевернулся автомобиль скорой помощи. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

В сообщении говорится, что 49-летняя женщина на автомобиле Honda ехала по улице Герасименко со стороны улицы Байкальской в направлении улицы Артема. Однако на перекрестке улиц Нестерова и Герасименко, двигаясь на разрешающий сигнал светофора, не уступила дорогу «скорой», водитель которой ехал с включенными маяками и звуковым сигналом.

В результате аварии машина скорой медицинской помощи опрокинулась на правый бок. Три пассажира «скорой» и водитель легковушки были доставлены в больницу для обследования. Позже их отпустили.

фото: ГАИ ГУВД Мингорисполкома