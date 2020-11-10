Задержан подозреваемый в убийстве двух женщин и ранении ребенка в Подмосковье

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10 ноября 2020, 08:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МВД МЕДИА

машина полиции, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Солнечногорске задержан подозреваемый в убийстве несколько дней назад двух женщин и ранении ребенка в Подмосковье. Соответствующую информацию утром во вторник, 10 ноября, предоставили сотрудники МВД.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что 7 ноября в Солнечногорском городском округе были обнаружены тела двух женщин, матери и дочери 1953 и 1976 годов рождения, со следами ранений. Кроме того, в доме нашли шестилетнюю девочку с большим количеством колото-резаных ран. Ребенок был доставлен в больницу.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий удалось задержать уроженца одной из среднеазиатских республик 1994 года рождения, который подозревается в совершении преступления. В ближайшее время мужчина будет доставлен в следственные органы. Старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий отметила, что мотивом убийства мог стать конфликт из-за денежного долга за услуги, которые оказал молодой человек.