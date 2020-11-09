Задержан срочник, подозреваемый в убийстве трёх сослуживцев на военном аэродроме под Воронежем

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9 ноября 2020, 15:37 [ «Аргументы Недели» ]

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Задержан срочник, подозреваемый в убийстве трёх сослуживцев на военном аэродроме "Балтимор" под Воронежем. О задержании в Воронеже 20-летнего военнослужащего Антона Макарова сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Макарова задержали живым. Задержали полицейские. По данным Тelegram-канала Baza, срочника поймали в посёлке Землянский. Он угнал автомобль, угрожая водителю пистолетом. При задержании Макаров вёл себя спокойно и не оказал сопротивления.

По данным представителей Росгвардии, на поиски расстрелявшего военных срочника были подняты более сотни омоновцев и собровцев, запускались беспилотники. В Воронеже объявлялся план "Перехват".

По версии СКР, сегодня около пяти часов утра на аэродроме Балтимор солдат Антон Макаров набросился с топором на дежурного офицера. Забрав его пистолет, расстрелял двух человек. Ранен один человек. Пострадавший госпитализирован. Нападавший скрылся с пистолетом и запасными патронами.

Власти Воронежской области назвали имена погибших. Уголовное дело возбуждено по двум статьям. Срочнику грозит пожизненный срок.