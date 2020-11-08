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В Воронежской области в кабинете нашли тело полицейского

, 16:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Воронежской области в кабинете нашли тело полицейского
Полиция. Фото: pixabay.com

В служебном кабинете районного отдела полиции в Воронежской области обнаружили тело сотрудника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Известно: 6 ноября в служебном помещении ОМВД России по Калачеевскому району было обнаружено тело сотрудника полиции. По данному факту руководством ГУ МВД России по Воронежской области назначено проведение служебной проверки, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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