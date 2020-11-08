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В Новосибирской области более 30 вагонов сошли с рельсов

, 14:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Новосибирской области более 30 вагонов сошли с рельсов
Рельсы. Фото: pixabay.com

Более 30 вагонов грузового состава сошли с рельсов на станции Татарская. Она находится в Новосибирской области. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

Известно: в воскресенье, 8 ноября 2020 года, в 11:58 по московскому времени на станции Татарская Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги произошел сход 31 вагона грузового поезда. В результате трагедии никто не пострадал. Ожидаются задержки пассажирских поездов.

К месту происшествия направили восстановительные поезда станций Татарская и Омск.

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