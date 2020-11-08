Межгосударственный авиационный комитет создал комиссию по расследованию крушения самолёта с ведущим Колтовым
8 ноября 2020, 14:19[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Межгосударственный авиационный комитет организовал комиссию по расследованию крушения легкомоторного самолёта в Московской области. В результате трагедии погиб телеведущий НТВ Александр Колтовой и ещё один пассажир.
Известно: комиссия приступила к работе.
Вчера в районе посёлка Чкалово Люберецкого района произошло авиационное происшествие с самолётом, принадлежащим частному лицу. По данным МАК, самолёт сгорел, находившиеся на борту пилот и пассажир погибли.
Ранее сообщалось: в Краснодаре произошел пожар в одноэтажном здании на площади 78 квадратных метров.
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