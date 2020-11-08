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Межгосударственный авиационный комитет создал комиссию по расследованию крушения самолёта с ведущим Колтовым

, 14:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Межгосударственный авиационный комитет создал комиссию по расследованию крушения самолёта с ведущим Колтовым
Александр Колтовой. Фото: соцсети

Межгосударственный авиационный комитет организовал комиссию по расследованию крушения легкомоторного самолёта в Московской области. В результате трагедии погиб телеведущий НТВ Александр Колтовой и ещё один пассажир.

Известно: комиссия приступила к работе.

Вчера в районе посёлка Чкалово Люберецкого района произошло авиационное происшествие с самолётом, принадлежащим частному лицу. По данным МАК, самолёт сгорел, находившиеся на борту пилот и пассажир погибли. 

Ранее сообщалось: в Краснодаре произошел пожар в одноэтажном здании на площади 78 квадратных метров.

ЕЧ

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