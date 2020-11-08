Межгосударственный авиационный комитет создал комиссию по расследованию крушения самолёта с ведущим Колтовым

Аргументы Недели → Происшествия 13+

8 ноября 2020, 14:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Александр Колтовой. Фото: соцсети

Межгосударственный авиационный комитет организовал комиссию по расследованию крушения легкомоторного самолёта в Московской области. В результате трагедии погиб телеведущий НТВ Александр Колтовой и ещё один пассажир.

Известно: комиссия приступила к работе.

Вчера в районе посёлка Чкалово Люберецкого района произошло авиационное происшествие с самолётом, принадлежащим частному лицу. По данным МАК, самолёт сгорел, находившиеся на борту пилот и пассажир погибли.

Ранее сообщалось: в Краснодаре произошел пожар в одноэтажном здании на площади 78 квадратных метров.