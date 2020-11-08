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В Краснодаре произошел пожар в одноэтажном здании на площади 78 квадратных метров

, 13:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Краснодаре произошел пожар в одноэтажном здании на площади 78 квадратных метров
Пожар. Фото: pixabay.com

Специалисты тушат возгорание в одноэтажном здании в Краснодаре на площади 700 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Известно: в 11:47 диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России поступило сообщение о пожаре по адресу: Краснодар, ул. Береговая. По прибытии к месту инцидента установлено, что произошло загорание одноэтажного здания. Площадь возгорания составляет около 700 кв. м.

Сейчас ситуация находится на контроле ГУ МЧС по краю.

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