В Краснодаре произошел пожар в одноэтажном здании на площади 78 квадратных метров
8 ноября 2020, 13:36[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Специалисты тушат возгорание в одноэтажном здании в Краснодаре на площади 700 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Известно: в 11:47 диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России поступило сообщение о пожаре по адресу: Краснодар, ул. Береговая. По прибытии к месту инцидента установлено, что произошло загорание одноэтажного здания. Площадь возгорания составляет около 700 кв. м.
Сейчас ситуация находится на контроле ГУ МЧС по краю.
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