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В Иркутске произошло ДТП, один человек погиб и четверо пострадали

, 11:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Иркутске произошло ДТП, один человек погиб и четверо пострадали
Автомобиль. Фото: pixabay.com

Два легковых автомобиля столкнулись в воскресенье ночью на перекрестке в Иркутске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Известно: один из водителей скончался на месте. В салоне другой машины находились четыре человека (включая водителя) - двое взрослых парней и две девушки. Все они были доставлены в больницы города.

Авария случилась около 02:30 по местному времени (21:30 по московскому времени субботы) в Академгородке в Иркутске.

В настоящее время полиция проводит доследственную проверку в связи с ДТП.

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