В Солнечногорске в частном доме убили двух женщин и тяжело ранили маленького ребенка

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8 ноября 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Полиция. Фото: pixabay.com

Двух женщин убили, шестилетнего ребенка тяжело ранили в частном доме Солнечногорска. Об этом рассказали в ГСУ СК по Московской области.

Уточняется: 7 ноября в доме в городском округе Солнечногорск нашли тела двух женщин, матери и дочери 1953 и 1976 годов рождения, со следами ранений по всему телу.

Еще нашли девочку шести лет с множеством колото-резаных ранений шеи и груди. Ребенка госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. В доме есть явные признаки того, что кто-то искал ценности.

Сейчас проведен осмотр места инцидента, назначены проведение судебно-медицинских и генетической экспертиз.

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