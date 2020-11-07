Помощник депутата ЛДПР Василий Власов задержан в Москве

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7 ноября 2020, 15:18 [ «Аргументы Недели» ]

Василий Власов. Фото: сайт ГД

Сотрудники полиции задержали 7 ноября помощника депутата Государственной думы Василия Власова и активиста ЛДПР в ходе встречи парламентария с избирателями в центре Москвы.

Сторонники ЛДПР собрались рядом с памятником Карлу Марксу. Встреча с избирателями депутата Госдумы была посвящена революции 1917 года. Поводом стали большое количество обращений граждан, которые выражали опасения в связи с угрозами новых «цветных революций» на постсоветском пространстве, отметили в ЛДПР. Собрались примерно 15 человек.

Сотрудники полиции попросили Власова прекратить мероприятие, ссылаясь на нарушение федерального закона о митингах. Власов парировал, что в соответствии с законом «О статусе депутата...» он имеет право встречаться с избирателями в уведомительном порядке. Тем не менее он задержан с еще несколькими участниками встречи.

Владимир Жириновский в своем Телеграм-канале потребовал их освободить.