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В результате пожара в доме в Самаре пострадали три человека

, 09:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В результате пожара в доме в Самаре пострадали три человека
Пожар. Фото: pixabay.com

В доме в Самаре произошел пожар. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС РФ.

Известно: в 8:24 поступило сообщение о пожаре в здании по адресу: Самара, улица Промышленности, дом 33. Горение случилось на третьем этаже трехэтажного кирпичного здания с мансардой. В результате пожара пострадали три человека.

Общая площадь пожара составила 150 кв. м, ему присвоили повышенный ранг сложности.

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ЕЧ

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