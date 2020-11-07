В результате пожара в доме в Самаре пострадали три человека

Аргументы Недели → Происшествия 13+

7 ноября 2020, 09:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Пожар. Фото: pixabay.com

В доме в Самаре произошел пожар. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС РФ.

Известно: в 8:24 поступило сообщение о пожаре в здании по адресу: Самара, улица Промышленности, дом 33. Горение случилось на третьем этаже трехэтажного кирпичного здания с мансардой. В результате пожара пострадали три человека.

Общая площадь пожара составила 150 кв. м, ему присвоили повышенный ранг сложности.

Ранее сообщалось: в Магадане скончалась молодая мама, у которой был выявлен коронавирус.