В Магадане скончалась молодая мама, у которой был выявлен коронавирус

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7 ноября 2020, 08:21 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Магадане в инфекционном госпитале скончалась молодая мама, у которой был выявлен коронавирус. Новорожденного ребенка медики спасли. 34-летняя беременная женщина поступила в госпиталь из поселка Ола.

Ей поставили диагноз «новая коронавирусная инфекция, осложненная внебольничной пневмонией».

Врачи-специалисты, инфекционисты, реаниматологи, акушеры-гинекологи, провели консилиум и опредеили тактику ведения пациентки, пытаясь спасти жизни нерождённого ребенка и матери.

Так как беременной женщине на сроке 32-33 недели для лечения новой коронавирусной инфекции невозможно применять все положенные лекарства, ей провели операцию кесарево сечение. 3 ноября на свет появилась девочка в удовлетворительном состоянии, с умеренными признаками недоношенности.

Как сообщила главный внештатный инфекционист региона Елена Кузьменко, врачи продолжили борьбу за жизнь матери. Но у пациентки развилась полиорганная недостаточность. По словам Кузьменко, самые современные, эффективные препараты и лечение, направленное на подавление «цитокинового шторма» не смогли справиться с коронавирусной инфекцией. Вечером 6 ноября пациентка скончалась.

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