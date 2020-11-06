Как погиб командир батальона войск ДНР

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6 ноября 2020, 20:37 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Telegram Ходаковского

Командир стрелкового батальона 11-го полка Андрей Панькин, который носил позывной "Марик", погиб в самопровозглашенной ДНР в ходе обстрела, рассказал основатель батальона "Восток" Александр Ходаковский.

Марик погиб вчера утром в ходе обстрела позиций вооруженных отрядов ДНР со стороны украинской армии. По словам Ходаковского, ВСУ выпустили 22 выстрела из СПГ, а также два выстрела из гранатомета. Обстрел шел на протяжении 13 минут.