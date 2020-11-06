Директор школы, в которой скончалась девочка, назвала предварительную причину смерти
6 ноября 2020, 14:26[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Наталия Дмитриева, директор школы № 937 на юге Москвы, в которой во время урока физкультуры умерла девочка, рассказала подробности об инциденте. По ее словам, ребенок потерял сознание во время разминки.
«Сегодня, 6 ноября, во время разминки в начале урока физкультуры ученица 5 класса потеряла сознание и упала. Педагог незамедлительно вызвал бригаду скорой помощи, которая прибыла на место в течение 10 минут. Также дополнительно в течение 5-8 минут прибыли 3 специализированные бригады детской скорой помощи. Прибывшие на место врачи провели реанимационные мероприятия, но, к сожалению, спасти девочку не удалось», - пояснила она.
По предварительном данным, причиной смерти стала остановка сердца. Проводятся дополнительные исследования.
Дмитриева выразила искренние соболезнования родным и близким ученицы.
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