Директор школы, в которой скончалась девочка, назвала предварительную причину смерти

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6 ноября 2020, 14:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: машина скорой помощи, Замир Усманов/globallookpress.com

Наталия Дмитриева, директор школы № 937 на юге Москвы, в которой во время урока физкультуры умерла девочка, рассказала подробности об инциденте. По ее словам, ребенок потерял сознание во время разминки.

«Сегодня, 6 ноября, во время разминки в начале урока физкультуры ученица 5 класса потеряла сознание и упала. Педагог незамедлительно вызвал бригаду скорой помощи, которая прибыла на место в течение 10 минут. Также дополнительно в течение 5-8 минут прибыли 3 специализированные бригады детской скорой помощи. Прибывшие на место врачи провели реанимационные мероприятия, но, к сожалению, спасти девочку не удалось», - пояснила она.

По предварительном данным, причиной смерти стала остановка сердца. Проводятся дополнительные исследования.

Дмитриева выразила искренние соболезнования родным и близким ученицы.