В школе на юге Москвы умер ребенок во время урока

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6 ноября 2020, 13:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: машина СК РФ, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что в пятницу, 6 ноября, во время урока в школе на юге Москвы умер ребенок.

«По предварительным данным, 6 ноября ученица одного из учебных заведений в Южном административном округе Москвы почувствовала себя плохо во время урока [физкультуры] и впоследствии скончалась», - пояснила она.

На месте происшествия работают следователи, выясняются обстоятельства случившегося, опрашиваются должностные лица из числа сотрудников учебного заведения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что вечером в четверг во время перелета из Махачкалы в Москву скончался двухлетний ребенок.