В школе на юге Москвы умер ребенок во время урока

6 ноября 2020, 13:32[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что в пятницу, 6 ноября, во время урока в школе на юге Москвы умер ребенок.
«По предварительным данным, 6 ноября ученица одного из учебных заведений в Южном административном округе Москвы почувствовала себя плохо во время урока [физкультуры] и впоследствии скончалась», - пояснила она.
На месте происшествия работают следователи, выясняются обстоятельства случившегося, опрашиваются должностные лица из числа сотрудников учебного заведения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что вечером в четверг во время перелета из Махачкалы в Москву скончался двухлетний ребенок.
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