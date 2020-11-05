Двухлетний ребенок скончался во время полета из Махачкалы в Москву

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5 ноября 2020, 18:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

салон самолета, pixabay.com

Вечером в четверг, 5 ноября, стало известно, что во время перелета из Махачкалы в Москву скончался двухлетний ребенок. Соответствующие данные предоставили в пресс-службе махачкалинского аэропорта.

Согласно последней информации, ребенок вместе со своими родителями сегодня летел утренним рейсом в Москву из дагестанского города. Подчеркивается, что несовершеннолетний следовал в столицу России в сопровождении врача для проведения лечения.

Источник в махачкалинском аэропорту заявил, что ребенок, вероятно, не смог перенести нагрузки во время полета.