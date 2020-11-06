Пять детей и двое взрослых погибли при пожаре в Смоленской области

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6 ноября 2020, 10:52 [ «Аргументы Недели» ]

фото с места происшествия, пресс-служба СК РФ

Минувшей ночью, около 00.30, в одном из частных домов в городе Ельня Смоленской области произошел пожар. В результате происшествия погибли пять детей и двое взрослых.

«После тушения пожара были обнаружены тела пятерых детей и двух взрослых. 27-летний хозяин дома с ожогами спины госпитализирован в местную больницу … возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УКРФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», - сообщили в пресс-службе СК РФ.

В ведомстве уточнили, что личности погибших установлены, среди них пять малолетних детей, самому старшему из которых 11 лет. Также отмечается, что на учёте в системе органов профилактики данная семья не состояла, характеризуется положительно.

Проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей произошедшего инцидента. В ходе предварительного следствия будут установлены условия жизни и воспитания несовершеннолетних, всем обстоятельствам будет дана надлежащая правовая оценка.