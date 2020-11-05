Автомобиль загорелся на МКАД

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5 ноября 2020, 15:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram

горящая машина, Natalya Loginova/Russian Look

Днем в четверг, 5 ноября, стало известно, что на Московской кольцевой автодороге загорелся автомобиль. Согласно последним данным, съезд на внешнюю сторону МКАД сейчас перекрыт.

Уточняется, что машина загорелась на 45-м километре МКАД на съезде с Киевского шоссе. Автомобилистов призывают быть внимательными, поскольку в настоящий момент съехать на внешнюю сторону автодороги нельзя. Водителям рекомендуется выбирать пути объезда.

Сейчас на месте случившегося работают спасатели. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.