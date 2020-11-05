Пострадавшая при наезде машины на остановку в центре Москвы раскрыла детали аварии

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5 ноября 2020, 15:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram

машина полиции, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Женщина, которая пострадала в результате дорожно-транспортного происшествия с автомобилем, врезавшимся в остановку в Москве, рассказала журналистам днем в четверг подробности случившегося.

Гражданка вместе с сыном забирала свою младшую сестру из школы. Они пришли на остановку около станции метро "Маяковская" и стали ждать автобус. В какой-то момент в остановку резко въехала машина, вследствие чего женщине зажало ногу, а на ее сестру пришелся более серьезный удар – ей также сильно придавило ноги. Более того, девочку осыпало осколками.

Напомним, ДТП с участием иномарки произошло сегодня днем на Садовой-Триумфальной. За рулем автомобиля была женщина, которая, как предполагается, не справилась с управлением.