Пострадавшая при наезде машины на остановку в центре Москвы раскрыла детали аварии
5 ноября 2020, 15:48[ «Аргументы Недели» ]Источник: Telegram
Женщина, которая пострадала в результате дорожно-транспортного происшествия с автомобилем, врезавшимся в остановку в Москве, рассказала журналистам днем в четверг подробности случившегося.
Гражданка вместе с сыном забирала свою младшую сестру из школы. Они пришли на остановку около станции метро "Маяковская" и стали ждать автобус. В какой-то момент в остановку резко въехала машина, вследствие чего женщине зажало ногу, а на ее сестру пришелся более серьезный удар – ей также сильно придавило ноги. Более того, девочку осыпало осколками.
Напомним, ДТП с участием иномарки произошло сегодня днем на Садовой-Триумфальной. За рулем автомобиля была женщина, которая, как предполагается, не справилась с управлением.
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