Автоледи, въехавшую на машине в остановку в центре Москвы, увезли в полицию

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5 ноября 2020, 15:14 [ «Аргументы Недели» ]

Фото Дептранс Москвы

Автоледи, находившуюся за рулем автомобиля Nissan Qashqai, который в четверг, 5 ноября, врезался в остановку общественного транспорта на Садовой-Триумфальной улице в центре Москвы, увезли в полицию.

Автоледи проверят на алкогольное или наркотическое опьянение.

Сегодня ранее в столице на Садовой-Триумфальной улице у дома номер 16 рядом со станцией метро «Маяковская» женщина за рулем Nissan Qashqai въехала в остановку. Источник в правоохранительных органах рассказал, что автомобиль стоял в пробке. Водитель внезапно изменил движение, и автомобиль выехал на тротуар. После этого он въехал в остановку.

В результате пострадали три человека, в том числе один несовершеннолетний ребенок. В ГИБДД Москвы предварительно установил, что женщина не справилась с управлением своей машины. Автомобиль также пробил стеклянный задник остановки и смял скамейку. Из-за этого ДТП одна полоса движения перекрывалась.

Со слов очевидцев, автомобиль с места происшествия убрали.