Машина сбила подростка на пешеходном переходе в Тюмени
5 ноября 2020, 16:40[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
На пешеходном переходе в Тюмени водитель иномарки совершил наезд на подростка. Соответствующую информацию днем в четверг, 5 ноября, предоставили сотрудники пресс-службы региональной Госавтоинспекции.
Установлено, что несколько детей переходили дорогу. В какой-то момент машина, которая, согласно последним данным, ехала на запрещающий сигнал, сбила 13-летнего мальчика. Несовершеннолетний после аварии был доставлен в медицинское учреждение.
Известно, что вышеуказанный инцидент произошел на регулируемом пешеходном переходе. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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