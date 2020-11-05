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Аргументы Недели Происшествия 13+

Машина сбила подростка на пешеходном переходе в Тюмени

, 16:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Машина сбила подростка на пешеходном переходе в Тюмени
пешеходный переход, pixabay.com

На пешеходном переходе в Тюмени водитель иномарки совершил наезд на подростка. Соответствующую информацию днем в четверг, 5 ноября, предоставили сотрудники пресс-службы региональной Госавтоинспекции.

Установлено, что несколько детей переходили дорогу. В какой-то момент машина, которая, согласно последним данным, ехала на запрещающий сигнал, сбила 13-летнего мальчика. Несовершеннолетний после аварии был доставлен в медицинское учреждение.

Известно, что вышеуказанный инцидент произошел на регулируемом пешеходном переходе. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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