Самолет «Уральских авиалиний» потерял надувной трап при вылете из Красноярска
5 ноября 2020, 10:18[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Транспортная прокуратура взяла на контроль проверку инцидента с самолетом авиакомпании «Уральские авиалинии», который потерял надувной трап при вылете из Красноярска. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
В источнике говорится, что 1 ноября в 02.26 (31 октября 22.26 мск) после вылета из красноярского аэропорта самолета А-321, который используется «Уральскими авиалиниями» для перевозки грузов, на взлетно-посадочной полосе обнаружен аварийный надувной трап. При этом пассажиры на борту отсутствовали. Уральским Межрегиональным территориальным управлением Росавиации проводится расследование.
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