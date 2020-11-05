Самолет «Уральских авиалиний» потерял надувной трап при вылете из Красноярска

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5 ноября 2020, 10:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

самолет, фото: pixabay.com

Транспортная прокуратура взяла на контроль проверку инцидента с самолетом авиакомпании «Уральские авиалинии», который потерял надувной трап при вылете из Красноярска. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В источнике говорится, что 1 ноября в 02.26 (31 октября 22.26 мск) после вылета из красноярского аэропорта самолета А-321, который используется «Уральскими авиалиниями» для перевозки грузов, на взлетно-посадочной полосе обнаружен аварийный надувной трап. При этом пассажиры на борту отсутствовали. Уральским Межрегиональным территориальным управлением Росавиации проводится расследование.