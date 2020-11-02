В ХМАО подросток застрял в турбине самолета-памятника, ему понадобилась помощь спасателей

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2 ноября 2020, 08:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

сотрудник МЧС России, EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

В Ханты-Мансийском автономном округе подросток застрял в турбине самолета-памятника Як-40. Самостоятельно школьнику выбраться не удалось, вследствие чего ему потребовалась помощь спасателей.

В региональном управлении МЧС уточнили, что происшествие случилось в городе Югорск накануне вечером. Местный житель сообщил в экстренные службы, что гулял с собакой возле постамента, на котором находится самолет Як-40, и услышал крики о помощи.

Сотрудники пожарно-спасательной части, прибывшие на место, забрались на постамент по пожарным лестницам и увидели, что в турбине в хвостовой части самолета застрял мальчик. 12-летний местный житель сам выбраться не смог. Чтобы вызволить его спасатели использовали веревку, однако процесс осложнялся обледенением самолета. Операция заняла 10 минут. Жизни школьника сейчас ничто не угрожает.