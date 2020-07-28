Аттракцион на 20 минут застрял на высоте многоэтажного дома в Ижевске

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28 июля 2020, 17:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

аттракцион, pixabay.com

В парке Ижевска на высоте многоэтажного дома остановился аттракцион "Тополь", на котором находились люди. Согласно последним данным, это случилось из-за срабатывания системы защиты от бокового ветра.

В городском парке имени Горького уточнили, что в минувший понедельник аттракцион под названием "Тополь" действительно остановился на 22 минуты. Подчеркивается, что ситуация была абсолютно безопасной для всех. Речь идет не о поломке – дело в настройке аттракциона, которая дает знать о малейших погодных изменениях.

Работа системы была скорректирована, чтобы подобных остановок не произошло в будущем.