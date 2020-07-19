Видео, как люди почти 10 минут висели вниз головой на аттракционе в Нальчике

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19 июля 2020, 18:11 [ «Аргументы Недели» ]

аттракцион, podslushano_nalchik ВКонтакте

В городе Нальчик застрял аттракцион с людьми, в итоге они провисели вниз головой более 10 минут. Очевидцы сняли видео, на кадрах видно, что среди застрявших на карусели находятся дети.

Посетителей парка спустили на землю, пострадавших, к счастью, нет. При этом администрация парка не принесла извинений клиентам.

Длительный простой во время карантина привел к тому, что на некоторых аттракционах начала появляться ржавчина. Вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов Борис Рабинович рассказал, стоит ли беспокоиться, если на конструкции видны следы коррозии.