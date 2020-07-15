Насколько безопасны аттракционы со следами ржавчины
15 июля 2020, 09:35[ «Аргументы Недели» ]
Длительный простой во время карантина привел к тому, что на некоторых аттракционах начала появляться ржавчина. Вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов Борис Рабинович рассказал, стоит ли беспокоиться, если на конструкции видны следы коррозии.
Рабинович подчеркнул, что любой аттракцион перед запуском проходит ряд технических проверок. Специалист объяснил, что ржавчина не должна становиться повод для беспокойства или отказа от развлечения, передает Радио Sputnik.
«Это связано с повреждением окраски из-за погодных условий или каких-то случайных повреждений. Но смотря какая ржавчина. Если аттракцион был выпущен 50 лет назад, эта ржавчина могла разъесть все конструкции. Но таких машин в эксплуатации практически нет», отметил он.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.