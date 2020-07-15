Насколько безопасны аттракционы со следами ржавчины

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15 июля 2020, 09:35 [ «Аргументы Недели» ]

Аттракцион. Фото: pixabay.com

Длительный простой во время карантина привел к тому, что на некоторых аттракционах начала появляться ржавчина. Вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов Борис Рабинович рассказал, стоит ли беспокоиться, если на конструкции видны следы коррозии.

Рабинович подчеркнул, что любой аттракцион перед запуском проходит ряд технических проверок. Специалист объяснил, что ржавчина не должна становиться повод для беспокойства или отказа от развлечения, передает Радио Sputnik.

«Это связано с повреждением окраски из-за погодных условий или каких-то случайных повреждений. Но смотря какая ржавчина. Если аттракцион был выпущен 50 лет назад, эта ржавчина могла разъесть все конструкции. Но таких машин в эксплуатации практически нет», отметил он.