Автобус врезался в здание университета в Великом Новгороде, есть погибшие
4 ноября 2020, 23:04[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В Великом Новгороде в среду, 4 ноября, пассажирский автобус врезался в здание Новгородского госуниверситета. Согласно предварительной информации отдела ГИБДД УМВД России по городу, погибли два человека.
Известно, что водитель автобуса не справился с управлением, вследствие чего допустил съезд транспортного средства с проезжей части и столкновение со зданием НовГУ. Сообщается о двух жертвах. Кроме того, в результате ДТП есть пострадавшие.
В пресс-службе Минздрава области уточнили, на место аварии уже выехала глава ведомства. Обстоятельства случившегося уточняются.
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