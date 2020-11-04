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Автобус врезался в здание университета в Великом Новгороде, есть погибшие

, 23:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Автобус врезался в здание университета в Великом Новгороде, есть погибшие
салон автобуса, pixabay.com

В Великом Новгороде в среду, 4 ноября, пассажирский автобус врезался в здание Новгородского госуниверситета. Согласно предварительной информации отдела ГИБДД УМВД России по городу, погибли два человека.

Известно, что водитель автобуса не справился с управлением, вследствие чего допустил съезд транспортного средства с проезжей части и столкновение со зданием НовГУ. Сообщается о двух жертвах. Кроме того, в результате ДТП есть пострадавшие.

В пресс-службе Минздрава области уточнили, на место аварии уже выехала глава ведомства. Обстоятельства случившегося уточняются.

ЕТ

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