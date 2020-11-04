На трассе М-5 в Башкирии произошла массовая авария, погибла женщина
4 ноября 2020, 16:57[ «Аргументы Недели» ]Источник: Gtrk.tv
В среду в Иглинском районе Башкирии случилось массовое дорожно-транспортное происшествие. Около полудня на трассе М-5 неподалеку от садов "Загорская дружба" столкнулись иномарка, КамАЗ и две фуры.
Согласно последней информации, в результате аварии легковую машину практически разорвало на две части. Жительница Уфы 1976 года рождения, находившаяся на пассажирском месте, скончалась от полученных травм. Водитель иномарки был доставлен в медучреждение.
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники экстренных служб, которые устанавливают обстоятельства случившегося.
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