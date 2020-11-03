У Ефремова возникли временные финансовые проблемы

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3 ноября 2020, 07:19 [ «Аргументы Недели» ]

актер Михаил Ефремов, Zamir Usmanov/Russian Look

Новый адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин заявил, что его подзащитный пока не возместил ущерб гражданской жене и матери погибшего в ДТП Сергея Захарова, так как у него возникли финансовые проблемы.

Юрист подчеркнул, что деньги пока неоткуда взять, поскольку актер сможет сделать доверенность на жену и предоставить ей доступ к сбережениям, хранящимся в банковской ячейке, лишь после официального вступления приговора в законную силу. В настоящий момент вышеуказанный документ отсутствует. Кроме того, нет возможности воспользоваться средствами с производственных счетов Михаила Ефремова, так как их ранее арестовала налоговая инспекция.

Хархорин уточнил, что три миллиона рублей, которые артист ранее выплатил трем потерпевшим по делу о смертельной аварии, "наскребли" благодаря родным, друзьям и знакомым актера.