У Ефремова возникли временные финансовые проблемы

Новый адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин заявил, что его подзащитный пока не возместил ущерб гражданской жене и матери погибшего в ДТП Сергея Захарова, так как у него возникли финансовые проблемы.
Юрист подчеркнул, что деньги пока неоткуда взять, поскольку актер сможет сделать доверенность на жену и предоставить ей доступ к сбережениям, хранящимся в банковской ячейке, лишь после официального вступления приговора в законную силу. В настоящий момент вышеуказанный документ отсутствует. Кроме того, нет возможности воспользоваться средствами с производственных счетов Михаила Ефремова, так как их ранее арестовала налоговая инспекция.
Хархорин уточнил, что три миллиона рублей, которые артист ранее выплатил трем потерпевшим по делу о смертельной аварии, "наскребли" благодаря родным, друзьям и знакомым актера.
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