В Карабахе убит заместитель командующего армии НКР
2 ноября 2020, 16:56[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
Заместитель командующего армией обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики полковник Артур Саркисян был убит в ходе боев с азербайджанской армией. Погиб также один из его заместителей полковник Сергей Шакарян.
Они числятся в списке погибших, который ранее распространила пресс-служба Минобороны НКР. Дата их гибели и обстоятельства неизвестны. За прошедшие сутки боев в регионе НКР потеряла 11 своих военнослужащих.
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян во вторник, 27 октября, сообщил, что освободил от должности главу Минобороны Джалала Арутюняна, который получил ранение в ходе боев.
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