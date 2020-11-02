В Карабахе убит заместитель командующего армии НКР

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2 ноября 2020, 16:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Нагорный Карабах, Armenian Defense Ministry/via Globallookpress.com

Заместитель командующего армией обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики полковник Артур Саркисян был убит в ходе боев с азербайджанской армией. Погиб также один из его заместителей полковник Сергей Шакарян.

Они числятся в списке погибших, который ранее распространила пресс-служба Минобороны НКР. Дата их гибели и обстоятельства неизвестны. За прошедшие сутки боев в регионе НКР потеряла 11 своих военнослужащих.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян во вторник, 27 октября, сообщил, что освободил от должности главу Минобороны Джалала Арутюняна, который получил ранение в ходе боев.