Ольга Врадий назвала возможную причину взрыва в гаражах в Мытищах

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1 ноября 2020, 18:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

гаражи, фото: pixabay.com

Старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий назвала возможную причину взрыва в гаражном кооперативе в подмосковных Мытищах, который произошел в воскресенье, 1 ноября. В результате происшествия погиб один человек.

«По предварительным данным, в гаражном боксе произошел хлопок кислородного баллона. По данному факту … незамедлительно организована проверка, на место происшествия выехали следователи и криминалисты», - пояснила она.

Врадий отметила, что по результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

В МЧС уточнили, что тело погибшего извлекли из-под завалов, личность устанавливается.