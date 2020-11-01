Ольга Врадий назвала возможную причину взрыва в гаражах в Мытищах
1 ноября 2020, 18:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий назвала возможную причину взрыва в гаражном кооперативе в подмосковных Мытищах, который произошел в воскресенье, 1 ноября. В результате происшествия погиб один человек.
«По предварительным данным, в гаражном боксе произошел хлопок кислородного баллона. По данному факту … незамедлительно организована проверка, на место происшествия выехали следователи и криминалисты», - пояснила она.
Врадий отметила, что по результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.
В МЧС уточнили, что тело погибшего извлекли из-под завалов, личность устанавливается.
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