Два человека погибли и пятеро пострадали в результате аварии в Карачаево-Черкесии
1 ноября 2020, 16:00[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
ДТП произошло на участке трассы А-155 Черкесск - Домбай в Карачаевском районе Карачаево-Черкесии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Известно: 1 ноября в 12:25 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение, что в Карачаевском районе на федеральной автодороге А-155 произошло столкновение двух автомобилей. По предварительным данным, в результате аварии пострадали семь человек, из них двое погибли.
Уточняется, что среди пострадавших и погибших детей нет. На месте инцидента проводятся следственные мероприятия.
Ранее сообщалось: на рынке под Владимиром произошел подрыв гранаты, пострадали три человека.
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