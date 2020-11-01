Два человека погибли и пятеро пострадали в результате аварии в Карачаево-Черкесии

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1 ноября 2020, 16:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Автомобиль. Фото: pixabay.com

ДТП произошло на участке трассы А-155 Черкесск - Домбай в Карачаевском районе Карачаево-Черкесии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Известно: 1 ноября в 12:25 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение, что в Карачаевском районе на федеральной автодороге А-155 произошло столкновение двух автомобилей. По предварительным данным, в результате аварии пострадали семь человек, из них двое погибли.

Уточняется, что среди пострадавших и погибших детей нет. На месте инцидента проводятся следственные мероприятия.

Ранее сообщалось: на рынке под Владимиром произошел подрыв гранаты, пострадали три человека.