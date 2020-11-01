На рынке под Владимиром произошел подрыв гранаты, пострадали три человека

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1 ноября 2020, 14:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Полиция. Фото: pixabay.com

На рынке в городе Коврове Владимирской области произошел подрыв гранаты на рынке. Об этом сообщает УМВД по региону.

Информация о хлопке в торговом центре "Рынок Октябрьский" поступила в полицию города Коврова в 10.30 по московскому времени 1 ноября.

Прибывшие на место инцидента сотрудники полиции установили, что, по предварительным данным, произошел бытовой конфликт между тремя гражданами. В результате происшествия пострадали трое человек, которые были госпитализированы в больницу.

Сейчас сотрудники полиции работают на месте, устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось: в Китае обрушился железнодорожный мост, семь человек погибли.