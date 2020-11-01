В Волгограде скончался избитый из-за ссоры в родительском чате мужчина

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1 ноября 2020, 11:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Телефон. Фото: pixabay.com

В Волгограде житель, которого избили в отделении банка, скончался в реанимации. Об этом сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Известно: вечером 23 октября в полицию поступило сообщение, что неизвестный несколько раз ударил рукой по голове посетителя одного из отделений банка в Центральном районе города. По данным, накануне между жителями произошел конфликт. По одной из версий, сестра одного из них попросила разобраться с потерпевшим, якобы он написал оскорбительные слова в ее адрес в родительском чате. Пострадавший был доставлен в больницу, его прооперировали, но он скончался, не приходя в сознание после комы.

Подозреваемого в нападении на мужчину арестовали на два месяца, против него возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

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