В Краснодарском крае автомобиль сбил восемь человек, пятеро погибли

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1 ноября 2020, 10:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

коробка переключения передач, pixabay.com

На трассе в Краснодарском крае легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения и наехал на восемь человек. К настоящему моменту известно о гибели пятерых граждан в результате аварии.

ДТП случилось на 26 километре автодороги Гулькевичи – Отрадо-Кубанское – Отрадо-Ольгинское около 5 утра по местному времени. Полицейские установили, что 27-летний водитель, двигаясь по своей полосе в туманную погоду, заметил стоявшие впереди автомобили. Чтобы избежать столкновения, он выехал на встречную полосу и сбил восьмерых граждан.

Известно, что пять человек скончались от травм, несовместимых с жизнью, а другие участники аварии были доставлены в больницу.