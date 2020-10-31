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В результате стрельбы в Лионе ранен священник

, 19:32 [ «Аргументы Недели» ]

В результате стрельбы в Лионе ранен священник
стрельба, фото: pixabay.com

В седьмом округе французского Лиона, около греческой церкви мужчина устроил стрельбу. На место происшествия прибыли наряды полиции, установлен периметр безопасности. Есть раненый.

AFP со ссылкой на полицию пишет, что им оказался священник. Его забрали с места происшествия медики.
Сам нападавший сбежал.

Глава МВД Франции призвал по возможности не посещать этот район Лиона.

Стрельба произошла спустя несколько дней после атаки на Нотр-дам в Ницце. Тогда погибли три человека.

Во Франции задержали подозреваемого в причастности к атаке в Ницце.

НС

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