В Китае мужчина напал на людей в больнице

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31 октября 2020, 08:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Больница. Фото: pixabay.com

В городе Гуанчжоу китайской южной провинции Гуандун произошло нападение вооруженного ножом мужчины в одной из больниц. Об этом сообщило управление общественной безопасности района Тяньхэ.

Инцидент случился в субботу около 10:00 (5:00 мск). Житель северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян по не установленной пока причине ворвался с ножом в больницу и напал на людей. Уточняется: мужчина ранее проходил лечение в этой больнице.

На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов, ведется расследование. Пострадавшим, среди которых один врач, оказывают необходимую медицинскую помощь.

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