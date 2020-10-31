В Китае мужчина напал на людей в больнице

31 октября 2020, 08:52[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
В городе Гуанчжоу китайской южной провинции Гуандун произошло нападение вооруженного ножом мужчины в одной из больниц. Об этом сообщило управление общественной безопасности района Тяньхэ.
Инцидент случился в субботу около 10:00 (5:00 мск). Житель северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян по не установленной пока причине ворвался с ножом в больницу и напал на людей. Уточняется: мужчина ранее проходил лечение в этой больнице.
На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов, ведется расследование. Пострадавшим, среди которых один врач, оказывают необходимую медицинскую помощь.
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