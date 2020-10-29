В Германии автомобиль въехал в группу прохожих, власти допускают версию теракта
29 октября 2020, 21:44[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Автомобиль въехал в толпу прохожих в немецком городе Кемпен (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия), погиб один человек, еще как минимум трое пострадали, они доставлены в больницу на спасательном вертолете.
Версия теракта полицией пока не исключается, хотя нет признаков, на это указывающих. Почему машину вынесло на тротуар - предстоит выяснить следователям.
На днях в Красноярском крае внедорожник сбил двух детей и мужчину, взрослый человек скончался.
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