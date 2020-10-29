В Германии автомобиль въехал в группу прохожих, власти допускают версию теракта

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29 октября 2020, 21:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

ДТП в ФРГ, фото: twitter.com/analyticamarke3

Автомобиль въехал в толпу прохожих в немецком городе Кемпен (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия), погиб один человек, еще как минимум трое пострадали, они доставлены в больницу на спасательном вертолете.

Версия теракта полицией пока не исключается, хотя нет признаков, на это указывающих. Почему машину вынесло на тротуар - предстоит выяснить следователям.

На днях в Красноярском крае внедорожник сбил двух детей и мужчину, взрослый человек скончался.