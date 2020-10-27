В Красноярском крае внедорожник сбил двух детей и мужчину, взрослый человек скончался
27 октября 2020, 15:18[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В Богучанском районе Красноярского края водитель внедорожника совершил наезд на двух детей и мужчину, которые выходили из магазина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
Происшествие случилось во вторник, 27 октября, в поселке Таежный. Водитель иномарки сбил 59-летнего мужчину и двух 11-летних мальчиков. Взрослый человек скончался на месте аварии из-за травм, несовместимых с жизнью. Один из несовершеннолетних был госпитализирован.
В МВД добавили, что автомобиль также совершил наезд на две другие машины. Водитель был доставлен в местный отдел полиции для проведения освидетельствования на состояние опьянения, результат оказался отрицательным. Специалисты устанавливают все обстоятельства ДТП.
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