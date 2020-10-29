Адвокат рассказал, что Ефремов в СИЗО пишет сценарий

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29 октября 2020, 10:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Михаил Ефремов, Genrietta Peryan/Global Look Press

Один из адвокатов осужденного актера Михаила Ефремова Владимир Васильев сообщил в беседе с журналистами, что знаменитый артист хотел бы в период отбывания наказания создать и развивать театр.

По словам Васильева, в настоящий момент Ефремов пишет сценарий, а также "что-то делает", связанное со своей основной профессией.

Адвокат уточнил, что до кассации актер будет находиться в СИЗО, где будет отбывать наказание в хозотряде. Там имеются спортзал, где можно играть в футбол, настольный теннис и волейбол. Кроме того, есть видеозал, бильярд и библиотека. Отмечается, что в хозотряде живут в незапираемых помещениях. Заключенные имеют возможность работать электриками, сантехниками и плотниками.