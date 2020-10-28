Под Минском на железной дороге нашли муляжи бомб

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28 октября 2020, 18:15 [ «Аргументы Недели» ]

рельсы, фото: pixabay.com

Два муляжа взрывных устройств обнаружены сегодня ранним утром на железной дороге около города Смолевичи под Минском, сообщили в пресс-службе МВД Белоруссии. Милиция проводит проверку.

Дежурная по станции Красное Знамя рассказала, что около 05.30 произошло принудительное срабатывание сигнализации на перегоне Заречное-Красное знамя.

Оказалось, что сигнализация сработала из-за медной проволоки, натянутой между рельсами. А буквально через полчаса мастер путей на этом же перегоне возле рельсов обнаружил два светящихся ящика с лампочками и проводами.

Специалисты установили, что коробки являются муляжами взрывных устройств. В них лежали камни и брелок-фонарик. Взрывчатых веществ обнаружено не было.

Найденные предметы были направлены на экспертизу.

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