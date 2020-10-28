Под Минском на железной дороге нашли муляжи бомб

Два муляжа взрывных устройств обнаружены сегодня ранним утром на железной дороге около города Смолевичи под Минском, сообщили в пресс-службе МВД Белоруссии. Милиция проводит проверку.
Дежурная по станции Красное Знамя рассказала, что около 05.30 произошло принудительное срабатывание сигнализации на перегоне Заречное-Красное знамя.
Оказалось, что сигнализация сработала из-за медной проволоки, натянутой между рельсами. А буквально через полчаса мастер путей на этом же перегоне возле рельсов обнаружил два светящихся ящика с лампочками и проводами. Специалисты установили, что коробки являются муляжами взрывных устройств. В них лежали камни и брелок-фонарик. Взрывчатых веществ обнаружено не было.
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