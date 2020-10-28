В Новосибирской области школьница родила ребенка и спрятала его в морозилку

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28 октября 2020, 14:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: сайт Следкома РФ

В Новосибирской области проводится проверка по факту смерти новорожденного, которого 14-летняя девочка прятала в морозильной камере. Об этом сообщила представитель областного СК РФ Анастасия Кулешова в среду, 28 октября.

Источник в правоохранительных органах региона подтвердил, то речь идет о несовершеннолетней девочке из одного из сел Новосибирского района, которая родила ребенка дома и положила его в морозилку. Однако причина такого поступка пока неизвестна.

Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко уточнила, что 27 октября поступил сигнал в полицию от фельдшера. Он сообщил, что в ЦРБ поселка Краснообск доставили девочку-подростка, которая рассказала, что дома родила ребенка и положила его в холодильник.

«Со слов матери, она не знала о том, что дочь беременна. И когда девочке стало плохо во сне - стонала и говорила, что у нее болит живот, она вызвала ей скорую помощь. Думала, что у девочки аппендицит. Приехала фельдшер и фельдшеру несовершеннолетняя рассказала о том, что произошло», - пояснила она.

Омбудсмен отметила, что несовершеннолетняя находится в тяжелом состоянии в больнице с большой кровопотерей. При этом со слов матери, девочка спокойная, в последнее время редко гуляла и обычно была дома, помогала родителям по хозяйству, добавила она.

«Пока в этой ситуации много непонятного. Главное, чтобы девочка выжила. Поэтому будем разбираться, кто недосмотрел. Если она находилась на профилактическом учете, то как проходил этот учет? Какие мероприятия проводились? Знала ли школа об этом?» - резюмировала Болтенко.

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