При осмотре взорвавшегося в Азовском море танкера обнаружили тела погибших

В Московском МСУ на транспорте СК РФ сообщили, что в ходе осмотра взорвавшегося в Азовском море танкера "Генерал Ази Асланов" следователи нашли останки предположительно пропавших членов экипажа.
Старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации Елена Марковская отметила, что во время осмотра места взрыва на танкере "Генерал Ази Асланов" в Азовском море были найдены предположительно тела пропавших членов экипажа.
Впоследствии будут проведены генетические экспертизы, направленные на установление личностей погибших.
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