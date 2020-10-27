Уголовное дело возбуждено после гибели двух человек в ходе перестрелки в Чечне

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27 октября 2020, 18:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СУСК РФ по Чеченской Республике

пистолет, пули, pixabay.com

После ссоры в селе Ачхой-Мартан в Чечне погибли два человека, а еще трое пострадали. В пресс-службе регионального СУ СК России сообщили, что по факту случившегося возбудили уголовное дело.



Согласно данным следствия, ранее в Ачхой-Мартановскую центральную районную больницу доставили пятерых местных жителей с огнестрельными ранениями. Впоследствии два пациента скончались.

Установлено, что в селе Ачхой-Мартан между людьми вспыхнула ссора, которая переросла в драку с использованием огнестрельного оружия. В настоящий момент выясняются точные причины и обстоятельства случившегося.