Уголовное дело возбуждено после гибели двух человек в ходе перестрелки в Чечне

После ссоры в селе Ачхой-Мартан в Чечне погибли два человека, а еще трое пострадали. В пресс-службе регионального СУ СК России сообщили, что по факту случившегося возбудили уголовное дело.
Согласно данным следствия, ранее в Ачхой-Мартановскую центральную районную больницу доставили пятерых местных жителей с огнестрельными ранениями. Впоследствии два пациента скончались.
Установлено, что в селе Ачхой-Мартан между людьми вспыхнула ссора, которая переросла в драку с использованием огнестрельного оружия. В настоящий момент выясняются точные причины и обстоятельства случившегося.
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