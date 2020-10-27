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В Чечне два человека погибли в перестрелке, устроенной cпецназовцами

, 13:45 [ «Аргументы Недели» ]

В Чечне два человека погибли в перестрелке, устроенной cпецназовцами
фото: pixabay.com

В селе Ачхой-Мартан в Чечне недалеко от кафе во вторник, 27 октября, произошла перестрелка между сотрудниками СОБР и ОМОН. По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, среди погибших - боец Росгвардии и гражданский.

"Интерфакс" сообщил, что один человек после ранения находится в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливается число пострадавших из-за перестрелки силовиков. Также выясняется причина стрельбы.  МВД и Росгвардия пока не прокомментировали инцидент.

ИЧ

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